Gêmeas ficam noivas do mesmo homem

Duas irmãs gêmeas australianas, de 35 anos, famosas por terem um relacionamento a três com um homem, desde 2012, foram pedidas em casamento por ele.

Anna e Lucy DeCinque são conhecidas como as gêmeas “mais idênticas do mundo” e estão noivas de Ben Byrne. O trisal já está tentando ter filhos, e de acordo com as irmãs, ao mesmo tempo.

O relacionamento nada convencional é tema de um reality show chamado Irmãs ao Extremo, do canal TLC.

De acordo com as mulheres, o trisal é bem estruturado. “Nunca sentimos ciúmes porque sabemos que ele nos ama da mesma forma”, comentou uma das irmãs.

Anna e Lucy são de Perth, na Austrália, e conheceram Ben há 9 anos. A ideia era namorá-lo ao mesmo tempo e ele só deveria aceitar as duas juntas.

“Fomos sinceras e dissemos que éramos como um pacote. Ele falou que por ele estava tudo bem”, disse Anna.

Ben tem um gêmeo idêntico, mas fazer parte do relacionamento está fora de cogitação. “Como tem um gêmeo não idêntico, ele afirmou que entendia o nosso vínculo”, completou.

As gêmeas não apenas se vestem com roupas combinando, mas gastaram cerca de R$ 2 milhões para ficar com o mesmo aspecto na face, comem exatamente o mesmo número de calorias todos os dias e se exercitam pelo mesmo período de tempo.

Os três moram na casa da mãe delas, que já tentou interferir nas decisões dos três. “Nossa mãe está nos convencendo a dar à luz naturalmente. Não sei como isso vai funcionar”, afirmou Anna em depoimento ao reality show.