Gêmeas de 19 anos fazem cirurgia de readequação de sexo

Duas jovens, de 19 anos, que são irmãs gêmeas, passaram por um procedimento cirúrgico de readequação de sexo. Elas nasceram com o sexo biológico masculino e fizeram a transição para o feminino. A cirurgia de uma das pacientes terminou na noite de quarta-feira (10). A outra irmã foi operada nesta quinta (11).

As jovens já discutiam a realização da cirurgia desde a adolescência. Além disso, elas passaram dois anos sendo acompanhadas por profissionais de todas as áreas, antes de realizarem a cirurgia. A operação ocorreu em um hospital particular de Blumenau, no Vale do Itajaí-SC.

Dos cinco hospitais públicos brasileiros que prestam esse serviço, por meio do SUS, nenhum está localizado em Santa Catarina. A espera média para realizar a operação no país é de cinco anos.

As irmãs começaram o tratamento hormonal por volta dos 15 anos e também foram acompanhadas por psicólogos. Ambas as cirurgias demoraram cinco horas.