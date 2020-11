Gêmeas dão à luz em intervalo de 90 minutos, no dia do aniversário delas

PUBLICIDADE

As irmãs gêmeas Amber Tramontana e Autum Shaw deram à luz a duas meninas que nasceram no dia em que as irmãs completavam 33 anos. Além disso, a diferença do horário de nascimento das bebês foi de apenas 90 minutos.

O hospital Fort Sanders Regional, localizado em Knoxville, nos Estados Unidos, informou que a pequena Charleston nasceu primeiro, pesando 4,2 kg, e Blakely veio logo depois com 3,2 kg. O parto de ambas ocorreu no dia 29 de outubro.

As irmãs relatara em entrevista ao programa Today que sempre tiveram o costume de fazer tudo juntos. As duas, inclusive, já têm dois filhos de dois anos que nasceram em um intervalo de dez semanas.

Autum afirmou ainda que lutava contra a infertilidade, após um aborto espontâneo no Natal de 2019, e não planejava engravidar ao mesmo tempo que Amber:

“Mas sempre fizemos tudo juntos durante toda a nossa vida. Fomos para a escola de enfermagem juntas, fizemos pós-graduação juntas, tivemos nossos meninos e agora temos nossas meninas. Então é quase como: o que vem a seguir?”, afirmou Autum.

“Continuamos dando glória a Deus porque ele realmente nos deu um presente de aniversário incrível”, afirmou Amber. “Nossa oração é que elas cresçam com o mesmo vínculo que nós”.