Gêmeas atiram em funcionário de restaurante por hambúrguer de 3 dólares

A vítima sente-se surpresa com o fato de conseguir andar e falar depois da situação. As irmãs foram presas por tentativa de homicídio

Em um Winsconsin, Estados Unidos, um funcionário de um restaurente foi baleado no rosto por duas irmãs gêmeas. O caso, que aconteceu em janeiro, teria sido motivado por conta de um pedido incompleto. As informações são do jornal norte americano New York Post.

A vítima, Anthony Rodriguez, 26, era o único atendente do estabelecimentos por volta da meia noite do dia 30 do último mês, quando as irmãs chegaram no local e reclamaram que estava faltando um hambúrguer de 3 dólares.

“Elas duas chegaram e disseram que não iam pagar pelo pedido porque um hambúrguer de 3 dólares estava faltando, e colocaram a sacola com a comida na minha frente. Eu disse ‘tudo bem, vou levar a comida, já que vocês não vão pagar por ela’, então eu joguei fora”, disse ele.

Anthony pediu para as irmãs, Breanta e Bryanna Johnson, saíssem do local, mas elas se recusaram e apelaram para a violência.

Em seguida, a vítima disse que foi jogada no chão antes de levar um tiro no rosto.

“Nunca na minha vida achei que eu levaria um tiro naquela situação”, afirmou.

O atendente, pai de um menino de 2 anos, relata que não se lembra da dor, mas sim de ter ficado muito assustado.

A bala chegou até mesmo a atingir sua coluna

“Lembro de ter ficado tão aterrorizado que pensei comigo mesmo ‘Então é aqui, e deste jeito, que eu vou morrer'”, relembrou.

Rodriguez perdeu muitos dentes e ainda sofreu uma fratura na espinha. Segundo ele, ainda há fragmentos da bala em sua garganta.

Anthony sente-se surpreso com o fato de conseguir andar e falar depois da situação. As irmãs foram presas por tentativa de homicídio.

Breanta e Bryanna estão sob uma fiança de U$ 100 mil. Não se sabe se poderão recorrer em liberdade

“Eu espero muito que elas recebam o julgamento que merecem, porque o que elas fizeram comigo foi completamente desumano”, completou.