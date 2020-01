Gatos são encontrados esquartejados e assustam moradores

PUBLICIDADE 

Na manhã dessa segunda-feira (20), dois gatos apareceram esquartejados em frente a uma residência no Mato Grosso do Sul. José Augusto Muniz, 26 anos, encontrou os animais enquanto voltava para casa. “Eu encontrei o primeiro gato com as patinhas e o rabo descepados, achava que era só um quando o meu vizinho avisou que havia outro e esse estava sem cabeça”, comenta o cabeleireiro com o G1.

O jovem afirmou que não tinha sangue no local e que, por isso, acredita que os animais tenham sido mortos em outro local. Ele disse, ainda, que esse não é o primeiro caso de maus-tratos contra animais que presencia. Há cerca de um mês, na mesma região, o gato da família faleceu com suspeita de envenenamento e, há duas semanas, encontrou outro gato morto da mesma maneira.

Assustado com as novas mortes, ele fez fotos e encaminhou para a presidente da Associação de Proteção aos Animais de Rio Brilhante, Eliza Mara. Ao G1, a presidente disse que busca informações sobre as mortes e espera que a proprietária registre o caso na Polícia Civil. “A proprietária ainda não fez, mas vamos amanhã fazer, caso ela não faça”, assegurou.