Gato fica preso em tubulação e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Um gatinho ficou preso dentro de uma tubulação e precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira (3).

Os militares relataram que o cano faz o escoamento da água da chuva de uma casa vinculada à secretaria municipal de Saúde, em Salinas-MG. O animal entrou no duto, mas não conseguiu sair. com isso uma pessoa que trabalha no imóvel ligou para o 193.

Para resgatar o bichinho, os bombeiros fizeram uso de uma serra. O animal foi resgatado sem ferimentos.