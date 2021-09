Gato cai de arquibancada nos Estados Unidos e torcedores salvá-lo; veja vídeo

O animal foi levado ao jogo pelo seu dono e se assustou com o barulho do local, fugiu e acabou despencando da arquibancada do estádio

Um gatinho roubou a cena durante uma partida de futebol americano disputada por duas equipes universitárias no último sábado, 11. O animal foi levado ao jogo pelo seu dono e se assustou com o barulho do local, fugiu e acabou despencando da arquibancada do estádio. Felizmente alguns torcedores, com o auxílio de uma bandeira, conseguiram salvá-lo.

Vídeos feitos pelo público, que acompanhavam a partida e se assustaram com a queda do bichano, registraram o momento em que tudo aconteceu. A partida entre Miami Hurricanes e Appalachian State, ficou marcada pelo salvamento do gatinho. O animal tentava se segurar apenas com uma pata, quando caiu.

O perfil oficial do Hard Rock Stadium deu mais informações sobre o caso. No Twitter, eles anunciaram uma doação para uma instituição local de ajuda a animais e desejaram ao gato “o melhor em suas oito vidas restantes”.

Confira o vídeo do momento do acidente