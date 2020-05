Gatinho com dois rostos morre três dias após nascer; história comove internautas

PUBLICIDADE 

Um gatinho nasceu com dois narizes, quatro olhos e duas bocas. Apesar de ter somente um tronco cerebral, o animal era capaz de comer e miar com as duas faces. O bichano nasceu em Oregon, nos Estados Unidos, e foi batizado com o nome de Biscuits e Gravy. Em decorrência da anomalia, ele veio a óbito três dias após o nascimento.