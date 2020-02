Gases fizeram pai e filho desmaiarem e morrerem em poço de esterco 

PUBLICIDADE 

O empresário Rui Duarte Cordeiro, de 50 anos, e o filho, Gonçalo Pereira Duarte, de 30 anos, morreram soterrados após caírem em uma fossa de exploração de suinicultura em Portugal. O acidente ocorreu na tarde de sábado (1), na fazenda da família.

Um funcionário da fazenda, Bruno Gonçalves, também morreu no loca. Além disso, o outro filho do empresário, Rafael Cordeiro, permanece internado em um hospital.

De acordo com testemunhas, o funcionário estava perto do fosso, que contém esterco de porco e emite gases, quando acabou caindo e desmaiando lá dentro. O fosso tem aproximadamente oito metros e cerca de cinco metros de esterco líquido.

Rui viu o que ocorreu com o funcionário e tentou salvá-lo. Ele pegou o funcionário, e quando estava subindo, não aguentou e desmaiou também, por conta dos gases.

Os filhos Gonçalo e Rafael também viram todo o ocorrido e tentaram ajudar. Os dois acabaram desmaiando. Porém, um outro funcionário conseguiu puxar um dos filhos do empresário e o jovem segue internado.

Rui morava em Portugal e o filho, desde 2013, morava no Brasil para ajudar nos negócios que o pai tinha no país. Ele estava passando férias de 10 dias na fazenda do pai.

Nas redes sociais, clientes e funcionários lamentaram o ocorrido, afirmando terem muito carinho pelas vítimas e desejando forças a toda a família.