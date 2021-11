Garoto morre ao cair de bicicleta e bater a cabeça no chão

De acordo com testemunhas, a criança passeava de bicicleta quando bateu na bicicleta de um amigo e caiu

Na última terça-feira (16), um garoto de 7 anos caiu de bicicleta e bateu a cabeça no chão durante uma brincadeira com amigos no Bairro Nova Olinda, no município de Camocim (CE).

Franklin William chegou a ser internado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na sexta-feira (19). O garoto teve traumatismo craniano.

De acordo com testemunhas, a criança passeava de bicicleta quando bateu na bicicleta de um amigo e caiu.

Conforme o hospital, Franklin deu entrada na unidade na última terça-feira (16), com traumatismo cranioencefálico grave e foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O óbito do garoto foi confirmado às 11h20 da sexta-feira