Garoto mexicano de 6 anos entra em coma e morre após beber energético

O garoto mexicano Francisco Cervantes, de 6 anos, morreu quando visitava uma de suas avós, após tomar um copo de energético

Há cerca de dez dias, o garoto mexicano Francisco Cervantes, de apenas 6 anos, morreu quando visitava uma de suas avós na cidade de Matamoros, no nordeste do México, após tomar um copo de energético.

Segundo reportagens de sites locais, Francisco rapidamente começou a sentir dores sendo levado rapidamente ao Hospital Alfredo Pumarejo, um dos maiores da região. O menino, porém, já estava em coma quando chegou ao hospital. O diagnóstico foi de intoxicação alimentar, seguido de morte cerebral.

Apesar do quadro irreversível, a mãe de Francisco, Jessica, só autorizou o desligamento dos equipamentos que mantinham o garoto vivo após seis dias de coma. “Infelizmente, meu filho não consegue mais se recuperar”, disse Jessica, de acordo com reportagem do site do jornal britânico Mirror.

O consumo de energéticos por crianças é contraindicado por médicos e agências de saúde do mundo inteiro, por causa das altas quantidades de cafeína e açúcar encontradas nessas bebidas.

Não foi divulgado se Francisco tinha alguma doença pré-existente.