Garoto de 10 anos morre após acidente na BA

A criança dirigia motocicleta e prima adolescente estava na garupa

Uma tragédia ocorreu na zona rural do município de Lapão, no norte da Bahia, resultando na morte de uma criança de 10 anos. Antony Gabriel Marques Pereira, que pilotava uma motocicleta com uma prima adolescente na garupa, foi vítima de um acidente no último sábado (20) quando o veículo foi atingido por um carro.

A Polícia Civil da região está tratando o incidente inicialmente como homicídio culposo no trânsito, indicando que as circunstâncias do acidente possivelmente envolvem imprudência, negligência ou imperícia. No entanto, os detalhes precisos sobre o ocorrido ainda não foram divulgados.

Além disso, a delegacia de Lapão está investigando o fato de uma criança estar conduzindo a motocicleta. Conforme o Artigo 310, permitir que uma pessoa não habilitada, com habilitação cassada, com direito de dirigir suspenso, ou que não esteja em condições de conduzir com segurança, assume a responsabilidade legal e enfrenta pena de detenção de seis meses a um ano, ou multa.

As autoridades policiais informaram que familiares serão ouvidos para esclarecer a situação. Moradores da região afirmaram que o condutor do carro demonstrava sinais de embriaguez, mas essa informação ainda não foi confirmada pela polícia, uma vez que o homem fugiu do local do acidente.