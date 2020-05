Garota de 6 anos multi-instrumentista toca “Hotel California” e viraliza na internet; assista

PUBLICIDADE 

Zhou Zhaoyan tem apenas 6 anos, mas já é uma multi-instrumentista famosa. O último vídeo postado em seu canal já conta com quase 2 milhões de visualizações no youtube. Ela mora em Nanjing, província de Jiangsu, no leste da China e tem impressionado internautas devido à destreza com que toca e canta diversas músicas.

No vídeo em que toca a música Hotel California, do Eagles, a pequena usou violão, guitarra, bateria, chocalho, além de cantar com a família. As pessoas usam os vídeos de Zhaoyan para lidar com a ansiedade e a garota tem recebido diversas mensagens de agradecimento.

O músico italiano Bruno Zuchetti fez uma edição especial da música Fly Me To The Moon, com a pequena musicista no vocal. Ele também convidou outros três músicos, que aparecem tocando junto com a menina.