Garota de 17 anos morre afogada enquanto tentava salvar namorado em rio

No último domingo (5), uma jovem de 17 anos morreu afogada enquanto tentar salvar o namorado que estava afogando em um rio, no Mato Grosso. De acordo com apuração do G1, Neidia Taysa Barbosa Liberato foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros na última segunda-feira (6), próximo do local do afogamento.

Segundo informações da polícia civil, o namorado da jovem começou a se afogar a 80 metros da margem do rio. Tendo em vista essa situação, a jovem e a mãe do garoto saltaram na água para tentar fazer o resgate.

A mãe do namorado de Neidia conseguiu levar o garoto novamente para a margem, mas a jovem foi levada pela correnteza. De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto no garoto salvo acompanhou a menina pela margem do rio, mas a perdeu de vista em determinado momento. Ele relatou que não pulou na água pois não sabe nadar