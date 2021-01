Garota de 15 anos morre após receber golpes de panela na cabeça

PUBLICIDADE

Uma adolescente de 15 anos veio a óbito em decorrência de um trauma cranioencefálico. Ela foi agredida diversas vezes com golpes de panela na cabeça. A suspeita é que uma amiga da vítima seria agressora. A mulher, de 32 anos, confessou o crime à Polícia Civil.

O caso ocorreu no município de Mombaça em 1º de janeiro, mas a adolescente morreu 10 dias depois, em 10 de janeiro.

De acordo com algumas testemunhas, a vítima, identificada como Maria Eduardo, foi agredida com vários golpes de panela na cabeça e nas costas. Além disso, ela teve um pedaço do peito arrancado, após ser mordida.

De acordo com a investigação, a vítima estava na residência da amiga quando as duas discutiram por motivo banal e entraram em briga corporal. Após sofrer agressões, Maria Eduarda foi para casa, relatou sentir mal-estar e foi socorrida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agressora identificada como Daiana Rodrigues da Silva, 32 anos, foi indiciada pelo crime de lesão corporal seguida de morte. O caso será remetido à Justiça.