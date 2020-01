Garota de 13 anos é assassinada a mando de mulher com ciúmes do ex

PUBLICIDADE 

Uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta na última quarta-feira (22) em Chapadão do Sul, a 335 quilômetros de Campo Grande. Segundo as investigações, um jovem de 15 anos teria confessado o crime, a mando de uma mulher de 30 anos, ex-companheira de um homem que se relacionava com a vítima.

O rapaz confessou ter dado machadadas e enterrado o corpo da garota. Tudo a pedido e com ajuda da mulher de 30 anos, presa quando o cadáver foi encontrado na casa dela.

De acordo com as autoridades, o adolescente contou que a mulher queria matar Ingrid Lopes Ribeiro porque estava com ciúmes de um possível relacionamento da menor com o seu ex. Ele e a suspeita atraíram Ingrid para a casa onde o corpo foi encontrado, a mataram e quatro dias depois voltaram para o local, fizeram uma cova rasa e o enterraram.

A mulher está presa por ocultação de cadáver. A polícia deve pedir a internação do adolescente e fazer mais diligências.