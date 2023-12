Garota de 12 anos é vítima de estupro coletivo por cinco adolescentes

Os suspeitos, com idades entre 16 e 17 anos, foram apreendidos

Uma adolescente de 12 anos foi vítima de um estupro coletivo perpetrado por cinco jovens no bairro de Brasília Teimosa, localizado na Zona Sul do Recife, como divulgado pela Polícia Militar (PM). Os suspeitos, com idades entre 16 e 17 anos, foram apreendidos.

Após o ocorrido, eles foram conduzidos ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), localizado no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como estupro de vulnerável.

O crime ocorreu na noite do sábado (16) e foi oficialmente confirmado pelas autoridades policiais nesta segunda-feira (18). A PM foi acionada por uma mulher que relatou que a filha de uma amiga havia sido vítima de estupro.