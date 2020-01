Gari mata colega de trabalho por ciúmes da ex-mulher, atual namorada da vítima

PUBLICIDADE 

Um relacionamento pode ser a causa do assassinato de um gari na manhã desta quinta-feira (9), em Rio Verde, interior do Goiás. O homem de 27 anos foi assassinado a tiros pelo colega de trabalho dentro da própria empresa.

Segundo as autoridades, o suspeito foi casado por cerca de um ano com uma mulher e tinha se separado há 10 dias. Depois do término, ela começou a namorar a vítima. Segundo relatos da mulher, o suspeito já tinha até ameaçado a vítima anteriormente por não aceitar o fim da relação.

No dia do crime, os dois foram chamados a uma sala da empresa para assinar suspensões devido a faltas no trabalho. O suspeito foi o primeiro a preencher a documentação e depois saiu. Em seguida, a vítima, Orlando Alves da Silva, entrou. O suspeito, então, voltou para a sala e atirou várias vezes contra a vítima. Em seguida, ele pegou a arma que colega baleado portava, atirou mais algumas vezes e fugiu.

A polícia ainda não localizou o homem, e segue fazendo buscas pela cidade para tentar prendê-lo. Alguns funcionários que testemunharam o crime e a fuga seguem sendo ouvidos.