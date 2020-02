Garçom ouve grito de ‘socorro’ no mar e salva família que estava se afogando 

PUBLICIDADE 

O funcionário de um quiosque salvou três pessoas da mesma família que se afogavam no mar. O garçom Guilherme Tawan dos Santos, de 18 anos, conta que se preparava para assumir o expediente quando ouviu gritos de familiares pedindo socorro.

De acordo com ele, o caso ocorreu no domingo (9)m na praia do bairro Vera Cruz, em Mongaguá-SP. Ao ouvir os gritos e chegar na beira do mar, ele notou que três pessoas se afogavam ao mesmo tempo, a uma distância de aproximadamente 30 metros da faixa de areia.

Guilherme nadou até cada uma das vítimas que se afogavam e, com a ajuda de um colega que aguardava na parte rasa da praia, retirou as três vítimas da água.

Ainda de acordo com Guilherme, um dos familiares das vítimas o agradeceu após salvar os banhistas que se afogavam, um homem, uma adolescente e uma criança.