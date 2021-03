Galo usado em rinha ilegal mata o próprio dono

De acordo com as autoridades locais, a ave estava sendo preparada para entrar em uma briga de galos quando tentou escapar

Um galo que foi usado para participar de uma rinha ilegal matou o próprio dono. O animal estava com uma faca de sete centímetros acoplada a uma das pernas. O objeto cortante atingiu o homem na virilha, e ele perdeu muito sangue.

O caso ocorreu no vilarejo de Lothunur, no Estado de Telangana, ao sul da Índia. De acordo com as autoridades locais, a ave estava sendo preparada para entrar em uma briga de galos quando tentou escapar. O homem tentou impedir a fuga e foi golpeado.

Ele foi socorrido, mas sangrou até a morte, a caminho do hospital. A polícia busca outras 15 pessoas que estariam envolvidas na rinha ilegal e podem responder por homicídio culposo. Na índia, brigas de galo são ilegais desde 1960.



O animal foi mantido na delegacia antes de ser transferido para uma fazenda. Ele será levado ao tribunal como evidência quando o caso prosseguir na Justiça.