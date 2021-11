Funcionários da UPA são presos suspeitos de ocultar cadáver

A vítima foi identificada como Elbert Cerqueira da Costa, de 47 anos. O corpo do homem foi encontrado no quintal de uma residência

Na última sexta-feira, uma mulher e dois homens foram presos suspeitos de envolvimento em um homicídio e ocultação de cadáver em São João Del Rei, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, dois dos envolvidos no crime são funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e já tinham passagem pela polícia.

Por meio de uma entrevista coletiva na segunda-feira (22), a Polícia Civil informou que dois envolvidos confessaram o crime.

A família de Elbert procurou a polícia para informar o seu desaparecimento. Conforme os parentes da vítima, o homem teria ido para casa da namorada, onde teria sido morto por enforcamento

A Polícia Civil informou que o corpo foi encontrado enterrado no quintal da casa do pai de um dos suspeitos, que também foi preso por ocultação de cadáver, mas pagou fiança.

As investigações continuam para descobrir a motivação do crime