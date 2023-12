Funcionário mata patrão por dívida trabalhista em MT

O responsável pela fatalidade era um funcionário da vítima, que alegou que seu empregador estava em débito com ele

No último domingo (10), um trágico incidente ocorreu em Querência, localizada a 912 km de Cuiabá, resultando na morte de José Rodrigues da Silva, de 60 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o responsável pela fatalidade era um funcionário da vítima, que alegou que seu empregador estava em débito com ele.

De acordo com relatos da polícia, uma testemunha presente no local descreveu o momento em que José Rodrigues da Silva foi alvejado por disparos, ocorridos nas proximidades do barracão de uma igreja no distrito Pingo d’água.

Após efetuar os tiros, o suspeito empreendeu fuga do local, deixando para trás um rastro de violência.