Fugitivos de presídio em Mossoró são integrantes do CV

Os primeiros detentos a escaparem de uma penitenciária federal no Brasil são identificados como Deibson Cabral Nascimento, conhecido como “Deisinho”, e Rogério da Silva Mendonça, apelidado de “Tatu”. Ambos são associados à facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) e são considerados “matadores” dentro da organização, encarregados de eliminar rivais e membros que violam as regras internas do grupo, atuando no chamado “tribunal do crime”.

O episódio de fuga ocorreu na última quarta-feira (14) e provocou uma ampla mobilização policial em Mossoró, no Rio Grande do Norte, envolvendo mais de 100 agentes. Ambos os fugitivos são originários do Acre e foram transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró em setembro do ano anterior, como resultado de seu envolvimento em uma violenta rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco (AC).

Deibson Cabral Nascimento, sentenciado a 81 anos de prisão, foi capturado inicialmente em agosto de 2015. Esta não é a primeira vez que ele é transferido para uma unidade prisional federal, tendo sido previamente encarcerado no presídio federal de Catanduvas (PR). Sua ficha criminal inclui condenações por assalto, furto, roubo, homicídio e latrocínio. Por sua vez, Rogério da Silva Mendonça acumula uma extensa lista de crimes e foi condenado a uma pena de 74 anos de reclusão.