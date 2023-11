Franui: Quanto Custa? Onde Comprar no Brasil?

Veja tudo que você precisa saber antes de comprar o Franui, um doce com um sabor maravilhoso que viralizou na Internet brasileira.

Está procurando Franui e não sabe onde comprar? Por isso, preparamos um artigo especial passo a passo para você entender tudo sobre esse doce argentino maravilhoso que vem conquistando todos na Internet.

Onde Comprar Franui no Brasil: Locais e Dicas para Compra

Hoje, é possível comprar Franui no site oficial franuibrasil.com. No entanto, devido à sua viralização nas redes sociais, pode ser cada vez mais difícil realizar a compra dos seus potes, pois estão sempre esgotando.

Para garantir o seu, a opção mais confiável é comprar online, diretamente no site oficial, para acessá-lo, clique na imagem abaixo.

Mas afinal, o que é Franui?

O Franui é um delicioso doce argentino que rapidamente conquistou os corações dos brasileiros composto por framboesas congeladas cuidadosamente envoltas em camadas de chocolate, seja ao leite, branco ou meio amargo, esse doce único oferece uma experiência culinária irresistível.

Se você é um amante de doces, vai adorar a combinação do sabor doce e frutado da framboesa com a riqueza do chocolate ao leite.

Preço do Franui: Quanto Custa este Doce Delicioso?

Atualmente, um pote deste doce incrível varia entre R$29,90 e R$39,90, dependendo da oferta que você escolher. Se você está curioso sobre o preço deste saboroso deleite, aqui estão algumas opções para considerar.

Qual mercado tem Franui?

Se você está se perguntando em que mercados pode encontrar Franui, saiba que este doce já está disponível no site oficial e em grandes redes de supermercados. Você pode encontrar Franui em locais como Hortifruti, Assaí, Carrefour, e muitos outros. A disponibilidade deste doce saboroso é cada vez mais ampla em diversas redes de supermercados de renome.

Qual é o preço do Franui na Argentina?

Finalizando, uma dúvida muito frequente é sobre o preço do Franui na Argentina, lá ele está disponível no mercado por mil e setecentos e sessenta e cinco pesos. Descubra mais sobre o valor desse doce irresistível que conquistou as redes sociais e os amantes de doces na Argentina.