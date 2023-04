Segundo a corporação, a mulher despachou a bagagem em que os doces estavam e pretendia embarcar em um voo com escala em Paris

Uma francesa, de 19 anos, foi presa pela Polícia Federal (PF), na noite da última terça-feira (25), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, com cerca de 8kg de cocaína misturados no recheio de bombons. A mulher foi presa em flagrante.

Segundo a corporação, a mulher despachou a bagagem em que os doces estavam e pretendia embarcar em um voo com escala em Paris, na França, e depois seguir para a também francesa Nice.

As drogas foram encontradas em fiscalização de rotina da PF. A mulher foi conduzida à delegacia e depois encaminhada para o sistema prisional.

Caso condenada, a francesa pode pegar até 15 anos de prisão por tráfico transnacional de drogas.