Francês é ferido com garrafa por menores na Zona Sul do Rio

Um francês foi ferido com uma garrafa de vidro nesta segunda-feira (10), em Copacabana, Zona Sul do Rio. Segundo testemunhas, Maurice Valère Pacôme Lajotte, de 47 anos, foi atacado por dois adolescentes e teve um corte no braço.

Ferido, ele saiu correndo e caiu no chão. Ele foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital. O homem mora no Brasil.

Os menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Lá, eles alegaram que agiram em legítima defesa, dizendo que o francês estava alcoolizado e deu um tapa na cara de um deles.