PUBLICIDADE 

O ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher está tendo fotos vendidas por 1,2 milhões de euros (cerca de R$ 5,54 milhões). É o que alega o jornal inglês Mirror.

Há seis anos, Schumacher sofreu um acidente enquanto esquiava nos Alpes franceses. Desde então, a família mantém segredo absoluto sobre o estado de saúde dele. A casa onde o ex-piloto mora conta com forte esquema de segurança, além de uma equipe de saúde.

Segundo a publicação, a esposa do ex-piloto, Corinna teria chamado a polícia e feito queixa contra uma pessoa que estaria divulgando as fotos, cuja identidade não foi revelada. A família e os advogados insistem que as fotos violam a privacidade de Michael e prometem processar quem as divulgue.