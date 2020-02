Foto de recém-nascida viraliza e comprova teoria

PUBLICIDADE 

Foto de um casal segurando o filho após o nascimento ajuda a provar que os bebês são capazes de ouvir sons e responder a eles enquanto estão no útero da mãe. O pai, Flávio Dantas, e a mãe, Tarsila, postaram a foto que viralizou nas redes sociais.

Inúmeros estudos já comprovaram a capacidade dos bebês de responder a estímulos sonoros externos, porém, a prova de que eles são mais propensos a reagir quando escutam a voz do pai ou da mãe surgiu depois que a foto do nascimento da garotinha Antonella viralizou nas redes sociais.

O pai da bebê conversou com a filha todos os dias, enquanto a mãe estava grávida. A surpresa veio no dia do nascimento, quando a primeira reação da bebê foi sorrir ao escutar a voz do pai, reconhecendo-a instantaneamente.

O caso nos mostra que os fetos têm muito mais consciência do ambiente ao redor do que pensávamos.

O córtex auditivo é a região responsável pelo processamento do som. Um feto começa a ouvir entre a 20º e a 24ª semana de gestação, quando essa área está em processo de formação. De acordo com especialistas, os estímulos sonoros externos são mais abafados, mas com o tempo eles aprendem a reconhecer os sons familiares através da vibração que passa pelo líquido amniótico.