Foto de bebê orangotango “dando birra” bomba na web

Uma foto, em que uma mãe orangotango aparece arrastando seu bebê pelo chão, viralizou na web. O fotógrafo Koen Hartkamp, de 34 anos, fez o registro durante uma visita ao parque.

O fato curioso chama a atenção pela similaridade da interação dos bichos com as interações sociais humanas. Segundo Koen, o bebê macaco estava brincando, quando sua mãe decidiu interromper a diversão. Berani, de 3 anos, foi arrastado pela mãe que rapidamente se reconciliou com o filhote. Logo após o episódio, Berani deu um beijo em sua mãe, como quem reconhece sua autoridade.

A família de orangotangos, que também inclui o pai, Ujian, chegou ao zoológico em 2017 depois de se mudar da Alemanha.