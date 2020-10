Foto de jogador de futebol morto é usada para aplicar golpes

PUBLICIDADE

A foto do jogador de futebol Ewerton Rodrigues de Melo de Souza, morto a facadas após defender a namorada de assédio, estava sendo usada para aplicar golpes em uma rede social. Um conhecido de Ewerton flagrou a imagem sendo compartilhada com o anúncio da venda de um celular.

De acordo com a publicação, o aparelho estaria a venda por R$ 1.700. Ao ver a imagem de Ewerton associada à postagem, o colega denunciou o anúncio. O perfil falso estaria usando a foto do atleta para anunciar a venda de eletrônicos.

Ewerton foi morto na madrugada do dia 13 de setembro de 2019, em uma padaria em Bertioga, no litoral de São Paulo. Na ocasião, o agressor teria assediado a namorada do jogador. Com isso, Ewerton e alguns colegas atacaram o agressor. Após algum tempo, o homem retornou ao local e esfaqueou o atleta, que morreu no local.