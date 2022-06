Forte colisão seguida por capotamento deixa homem gravemente ferido na BR 020

O CBMDF atendeu a uma ocorrência de colisão seguida de capotamento na BR 020, em frente ao pátio do DETRAN, empenhando 08 militares

Na noite de domingo, 05, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de colisão seguida de capotamento na BR 020, em frente ao pátio do DETRAN, nas proximidades do Balão do Colorado, empenhando 02 viaturas e 08 militares.

Ao chegarem ao local nossas equipes encontraram o Senhor D. H. S. S. de 28 anos ao solo.

Após violenta colisão seguida por capotamento o homem teria sido ejetado do veículo. Ele possuía várias lesões graves como Traumatismo Crânio Encefálico, laceração no cotovelo direito, múltiplas fraturas no membro inferior esquerdo e semi amputação de perna direita.

O senhor foi atendido no local e levado com rapidez para o Hospital Regional de Sobradinho, inconsciente e instável.

O VW Up de cor prata, que não teve o nome do condutor revelado, saiu da pista e colidiu com uma árvore de tronco calibroso arrancada. Com o impacto o motor do veículo foi projetado cerca de 20 metros do local da primeira colisão.

O carro, ainda, colidiu com outra árvore e o motor só não entrou na contramão da via porque bateu nos galhos de uma terceira árvore. Várias partes do carro, como o volante, ficaram espalhados pelo perímetro no canteiro central da rodovia.

A Polícia Militar e a PRF foram acionadas para o local.

Não se tem informações de como o acidente ocorreu.