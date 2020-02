Formando viraliza ao dançar música de Pablo Vittar na colação de grau

PUBLICIDADE 

Um formando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul viralizou na web ao dançar a música ‘Parabéns’, de Pablo Vittar e Psirico, no momento da entrega do diploma. Eduardo Rius concluiu a graduação em Relações Internacionais e decidiu celebrar a conquista em grande estilo.

O registro, que até agora conta com 168 mil visualizações no perfil do autor, foi reproduzido por diversos perfis nas redes sociais, chegando até Pablo.

“Se eu tivesse formado”, ironizou a cantora ao repostar a filmagem.