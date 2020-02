Formanda faz ensaio em ônibus que fez o percurso até a universidade por cinco anos

PUBLICIDADE 

Depois de cinco anos indo e vindo da Universidade Federal de Rondônia (Unir), a agora psicóloga Esthela Bianchini, de 25 anos, fez um ensaio fotográfico da formatura com o ônibus que fazia o percurso até a instituição em Porto Velho.

As fotos viralizaram no Twitter. A fotografia de Esthela com o ônibus teve cerca de 140 mil curtidas. A jovem revelou que gastava, em média, 1h30 dentro do transporte público para ir e voltar da universidade cinco vezes por semana, por cinco anos.

A psicóloga continuará pegando a linha, pois fará residência por mais dois anos. Esthela agora espera que nesse meio tempo o transporte público melhore, não apenas para o caminho que leva a universidade, mas em toda a sociedade portovelhense.