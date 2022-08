Foragido há 18 anos é preso após ser identificado pela Polícia no Google Maps

Coordenados pelo delegado Cláudio Vieira de Campos, os policiais da 26ª DP realizaram a prisão de Fabiano sem a necessidade de troca de tiros ou prejuízos para os moradores da região

Agentes da 26ª DP (Méier) prenderam Fabiano Sousa da Conceição, nesta quarta-feira (10), em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O homem estava foragido da Justiça há 18 anos por conta de um assassinato.

Contudo, a confirmação do local contou com uma dose de sorte dos policiais. Os agentes conseguiram identificar Fabiano em uma foto no aplicativo de navegação Google Maps.

Na imagem, o foragido aparece entrando em um carro, em frente ao endereço que os policiais estavam monitorando.

Em 2004, a 43ª Vara Criminal da Capital condenou Fabiano pelos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver.