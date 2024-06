Fogueira de 64 metros de altura em MT busca quebrar o recorde do Guinness Book Brasil

Na última segunda-feira (24), foi celebrado o dia de São João Batista, e a Prefeitura de Pontal do Araguaia, localizada a 518 km de Cuiabá, ergueu uma fogueira com impressionantes 64 metros de altura – equivalente a um prédio de mais de 20 andares – com a intenção de quebrar o recorde do Guinness Book Brasil para a maior fogueira de São João do país.

Anteriormente, o maior registro pertencia a uma fogueira construída em São João, Paraná, em 2010, que alcançou 62,2 metros. Uma equipe do Guinness Book está prevista para comparecer ao evento, medir a fogueira e validar o novo recorde.

Segundo o prefeito Adelcino Lopo (MDB), a fogueira foi construída em três semanas e será acesa no sábado (29) em um local afastado para minimizar riscos de incêndio. A estrutura ficará a 200 metros de distância do público e longe da área de mata para garantir a segurança.

O evento contará com o apoio de cinco caminhões-pipa, totalizando 70 mil litros de água, e uma equipe de bombeiros estará de prontidão. O prefeito também afirmou que todos os requisitos exigidos pelo Guinness Book foram atendidos, incluindo o pagamento das taxas necessárias.

A fogueira foi construída com toras de eucalipto, doadas por produtores da região.