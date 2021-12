Fiscais apreendem 450 kg de carne de cavalo

“Esse é o quarto estabelecimento de abate clandestino de equinos que fechamos em Pelotas só este ano”, contou o fiscal

Na terça-feira (7), fiscais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) fecharam um abate clandestino de equinos em uma propriedade em Pelotas (RS).

A operação foi realizada com a Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar, que recebeu a denúncia. Durante a ação, 450 quilos de carne de cavalo foram apreendidos e inutilizados.

“O local de abate era extremamente complicado: dentro de um estábulo, sem qualquer higiene, com grande mau cheiro exalando”, relata o fiscal Valmor Lansini.

A Patram flagrou duas pessoas realizando os abates, sendo uma delas menor de idade. Ambas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

A fiscalização agropecuária interditou o local. O fiscal Valmor lembra que o problema não estão no abate de equinos, mas no fato de ser feito de forma clandestina, sem as condições sanitárias necessárias.

“Esse é o quarto estabelecimento de abate clandestino de equinos que fechamos em Pelotas só este ano”, contou o fiscal