Filhote de lula gigante de 2 metros é encontrado em praia da África do Sul

Em uma praia na África do Sul, uma mulher passeava, quando se deparou com uma lula gigante, já morta, com mais de 2 metros de comprimento

Em uma praia de Cape Town, na África do Sul, uma mulher passeava, quando se deparou com uma lula gigante extremamente rara, já morta, com mais de 2 metros de comprimento. Ela documentou sua descoberta em uma rede social e atraiu comentários de internautas de várias partes do mundo, interessadas em conhecer detalhes sobre o animal.

“Parece que não se sabe muito sobre essas criaturas”, escreveu Ali Paulus em um post descrevendo o corpo do animal que ela encontrou na praia de Long Beach, em Kommetjie.

As fotos que acompanham a postagem mostram a lula gigante, que supostamente media mais de 2 metros de comprimento da cabeça às pontas dos tentáculos. Em uma das fotos, um menino pode ser visto inspecionando a criatura marinha, que parece ser do seu tamanho, com seus tentáculos agrupados.

Embora de tamanho considerável para os padrões humanos, o espécime parecia, na verdade, um filhote. Afinal, no reino da lula gigante, um indivíduo adulto consegue chegar a 13 metros de comprimento. Não se sabe ainda como o molusco gigante parou na praia, já morto.

No entanto, Ali especulou que o “coitado foi derrubado por uma hélice”. Uma das fotos mostra o que parece ser um corte profundo acima de um dos tentáculos do cefalópode. A descoberta é considerada particularmente rara, pois a lula gigante é uma espécie que reside em profundidades entre 300 e 600 metros.

O último avistamento na África do Sul ocorreu em 2020, quando um filhote apareceu na costa da Cidade do Cabo. Segundo os cientistas, as lulas-gigantes não se limitam a flutuar, mas, ao contrário, são ativas e atacam suas presas horizontalmente, prendendo-as em seus tentáculos.

As ventosas dos tentáculos podem atingir até 5 cm de diâmetro. Já foram encontrados diversos exemplos de marcas dessas ventosas cravadas nas cabeças de cachalotes, predadores naturais das lulas-gigantes.