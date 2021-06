Filhos encontram mulher morta a facadas. Marido é suspeito

Vítima sofreu um golpe na região da coxa, que atingiu uma artéria. Suspeito está foragido

Os filhos de uma mulher de 35 anos encontraram a mãe morta a facadas na manhã desta sexta-feira (4). O principal suspeito do crime é o marido dela, de 31 anos, que fugiu após o crime.

Após encontrar a mãe caída, os filhos correram para a casa da tia, que fica próxima ao local. Ela acionou o Samu, e os médicos constataram o óbito.

O caso aconteceu em Ponta Grossa-PR. De acordo com a Polícia Militar local, a vítima foi esfaqueada na região da coxa. O golpe atingiu uma artéria.

A vítima já havia registrado boletim de ocorrência por violência doméstica no dia 23 de dezembro do ano passado. A irmã do homem suspeito do crime contou à polícia que ele era usuário de drogas e que o casal brigava frequentemente.