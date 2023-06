Filho tenta bater em pai de 84 anos com barra de ferro e é preso

A vítima conseguiu escapar da agressão ao sair correndo e foi socorrida pelo segundo filho

Na terça-feira (27), um homem de 44 anos foi preso em Nova Olímpia, a 207 km de Cuiabá, sob a suspeita de descumprir uma medida protetiva e tentar agredir seu próprio pai, de 84 anos, com uma barra de ferro, de acordo com informações da Polícia Civil.

Segundo relatos, o pai solicitou a medida protetiva contra o filho após uma série de incidentes anteriores. Ambos residem na mesma casa. A violência ocorreu quando o pai se recusou a entregar dinheiro ao filho, que é usuário de álcool e drogas, na sexta-feira (23). Além de tentar agredir o idoso com uma barra de ferro, o suspeito também danificou diversos objetos dentro da residência.

Consequentemente, o pai decidiu tomar medidas protetivas contra o filho, as quais foram deferidas pela Justiça. No entanto, mesmo sendo notificado oficialmente, o suspeito recusou-se a deixar a casa e continuou a fazer ameaças, incluindo a promessa de colocar fogo na residência com todos dentro.

Diante do descumprimento da medida protetiva, a polícia foi acionada e compareceu ao local, resultando na prisão em flagrante do suspeito. A Polícia Civil está investigando o caso para tomar as medidas legais cabíveis.