Filho salva mãe após ela ser esfaqueada pelo ex-marido, em RO

Nesta quarta-feira (26), uma mulher, de 39 anos, foi enforcada e esfaqueada pelo ex-marido, em uma casa em Guajará-Mirim, Rondônia. De acordo com a Polícia Militar, o homem feriu a vítima porque ela terminou o relacionamento.

Segundo o que está no registro na ocorrência, o delator contou que o homem, de 44 anos, entrou na casa da ex-mulher e a acordou para eles conversarem. O suspeito queria reatar o relacionamento, mas a mulher disse não. Em seguida, o agressor sacou um canivete e desferiu as facadas na região do peito da vítima enquanto a enforcava para que ela não gritasse. A mulher conseguiu sair do domínio do homem e pediu socorro. No momento de desespero, o filho ouviu a mãe sendo atacada e foi ajudá-la.

O agressor conseguiu fugir da casa, mas deixou o canivete cair . A vítima foi atendida e encaminhada para o Hospital Regional Perpétuo Socorro e ficou sob observação médica por causa de seus ferimentos.

A PM fez buscas na região, mas o homem não foi localizado. A arma do crime foi entregue à Delegacia de Polícia Civil