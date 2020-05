Filho rouba carro dos pais para dirigir até a Califórnia e comprar uma Lamborghini

PUBLICIDADE 

Um menino de Utah, com 5 anos, foi pego pela polícia dirigindo em uma rodovia do estado. A polícia parou o carro por suspeitarem que havia um motorista embriagado no comando. Ao chegar no automóvel, perceberam que era um garoto que dirigia o carro.

Os policiais disseram que o garoto estava assustado quando foi abordado. “Ele estava triste. Com lágrimas nos olhos e dava respostas curtas ao oficiais”, disse Rio Morgan, chefe de polícia local.

Segundo o policia, o garoto tinha US$ 3 dólares no bolso e afirmou que estava indo para a Califórnia, com os carros dos pais, para comprar uma Lamborghini.

Quando foi levado para casa, os pais se mostraram surpresos com a atitude do filho.

“O pai e a mãe afirmaram que ele nunca tinha dirigido antes e que essa foi a primeira vez que o garoto fez algo desse tipo”, afirmou o policial.