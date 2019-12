Filho mata pai a facada durante discussão

PUBLICIDADE 

Um homem de 54 anos foi morto a facadas pelo filho nesta terça-feira (24). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pai e filho estavam discutindo quando o jovem de 23 anos atacou a vítima com uma facada no pescoço.

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu ao ferimento. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

O caso ocorreu em Pacatuba-CE.