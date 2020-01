Filho mata a mãe e descarta corpo em poço artesiano em casa

PUBLICIDADE 

Um jovem matou a mãe e escondeu o corpo em um poço artesiano da casa onde morava, na Baixada Fluminense. O acusado é Eduardo Jonathan Nicolau Alves, 23 anos, que confessou o crime e foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A mãe, Sandra Maria Nicolau, foi vista pela última vez na sexta-feira (24) e o corpo foi encontrado do sábado (25). Segundo a polícia, ainda não é possível confirmar a data exata da morte. Para abafar o cheiro, o homem cobriu o poço artesiano com brita e colocou um vaso de planta por cima.

Segundo a outra filha de Sandra, Natasha, os vizinhos ouviram barulhos vindo do quintal da casa e acionaram a polícia. Ela acredita que tenha sido o momento em que ele tentou ocultar o corpo da mãe. “Os vizinhos escutaram tudo e acionaram a policia, mas eles só chegaram na tarde do sábado. Minha mãe ficou lá apodrecendo por horas. Ele não estava sozinho. Tenho testemunhas de que ele não agiu sozinho”, disse.

Natasha explica que o irmão morava com a mãe e sempre foi agressivo. Por isso, ela temia que ele tirasse a vida da mãe. Após o crime, todos os pertences da vítima foram tirados do imóvel. O homem jogou parte no lixo e o resto em um quarto ocupado por ele.