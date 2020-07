Filho mais velho teria atirado contra irmão para defender a mãe

PUBLICIDADE

Um ajudante de pintor, de 38 anos, está sendo procurado pela Justiça, após ter atirado contra o próprio irmão, de 48 anos. Em depoimento à polícia, a mãe contou que o pintor teria atacado o irmão para defendê-la de maus-tratos.

As informações foram divulgadas pela polícia na manhã desta terça-feira (14). O caso ocorreu em Itanhaém-SP. De acordo com a Polícia Civil, a mãe disse que os filhos iniciaram uma discussão. Durante a briga, o ajudante de pintor teria atirado contra a perna do irmão mais velho e fugido em seguida.

A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu os cuidados necessários. Ainda segundo a mãe, o filho mais novo teria atirado porque estaria cansado de ver o irmão maltratá-la sem motivos aparentes.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela 2°DP da cidade.

