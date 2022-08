Filho é preso em flagrante após agredir o próprio pai

De acordo com a polícia, vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar no município

Um homem foi preso em flagrante por lesão corporal contra o próprio pai em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na segunda-feira (1º), na rua São João Batista, no Bairro da Paz.

Ainda não há informação sobre o que teria motivado a desavença entre pai e filho. Segundo a polícia, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar no município.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional Urbana de Parauapebas.