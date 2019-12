Filho do cantor Leonardo faz comentário gordofóbico, é criticado e pede desculpas

PUBLICIDADE 

João Guilherme protagonizou nesta sexta-feira, 27, mais um episódio envolvendo personalidade adolescente debochando da aparência física das pessoas nas redes sociais neste ano.



O ator, que é filho caçula do cantor Leonardo, usou os stories no Instagram para fazer um vídeo em que mostra uma mulher nadando em uma piscina.



Ele se aproxima do local e, ao filmar a pessoa, diz: “Olha que bonitinho aqui…tem um monte de peixe. Tem peixe-boi…”, apontando para a mulher dentro da piscina. A gravação para abruptamente.



Em outubro, nos Estados Unidos, MC Gui compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece debochando de uma garotinha em um ônibus por causa da sua aparência. No dia seguinte, o cantor se manifestou: “A internet está muito chata, estou na Disney, de férias, não preciso ficar me explicando por algo que não fiz. Não fiz bullying”, disse.



Um mês depois da polêmica, após ter perdido uma série de contratos para shows, MC Gui concedeu uma entrevista ao colunista Leo Dias com um pedido de desculpas: “Eu fui um imbecil naquele momento. Não quero que um deslize que tive na vida acabe com toda a minha vida”, declarou.



Com João Guilherme, os internautas também criticaram a postura gordofóbica do ator. “Noção passou longe do João Guilherme, referindo uma mulher gordinha a um peixe-boi”, escreveu uma seguidora. “João Guilherme se demonstrou totalmente sem noção e gordofóbico em um de seus últimos stories”, comentou outra pessoa.



Diante da repercussão negativa da publicação, João Guilherme decidiu pedir desculpas pelo Twitter. “Ae, venho aqui pedir desculpas sinceras pelo o que disse. Falei besteira e não sou a favor de brincadeiras e colocações como essa, mesmo. Não fico feliz com a repercussão disso e quem me acompanha sabe que não tenho maldade na fala e nem no pensar, minhas sinceras desculpas Sei que muitos temos problemas com corpo e isso não é coisa pra se brincar. Minha família me educou bem sim, maldade não é da minha índole. A noção passou longe. E sou moleque”, escreveu.



João Guilherme teme que o pedido de desculpas dele, feito pela internet, não o ajude nessa situação: “Sei que pela internet não é fácil de se sensibilizar com um pedido de desculpas. Um pedido online fica superficial, mas é o que está no meu alcance”.



O ator também justificou a atitude com a idade dele. “Sou novo, tô aprendendo a lidar com erros e com outros. Parte do aprendizado é pedir desculpas e não cometer o mesmo erro duas vezes. Como uma pessoa do bem, vocês não verão mais maldade na minha fala”, concluiu.



Quem é João Guilherme?



João Guilherme é filho caçula do cantor sertanejo Leonardo com Naíra Ávila. Também é irmão de Zé Felipe e Pedro Leonardo. Por pouco mais de um ano, ele foi namorado da atriz e cantora Larissa Manoela. Os dois anunciaram o rompimento na relação pelas redes sociais.



Em 2012, o ator começou a carreira no cinema protagonizando o filme Meu Pé de Laranja Lima, uma adaptação do clássico de José Mauro de Vasconcelos. Três anos depois, na televisão, interpretou Joaquim na novela Cúmplices de um Resgate, no SBT. O mais recente trabalho dele foi na trama As Aventuras de Poliana, na mesma emissora.



Em 2016, João Guilherme arriscou a carreira como cantor e gravou o CD Meu Caminho.

Estadão Conteúdo