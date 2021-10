Filho deixa mãe de 91 anos passar fome e usa o INSS da mulher

O filho foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 29, pelos crimes de abandono, maus-tratos e exploração financeira

Uma idosa de 91 anos vivia em situações degradante pois, seu filho, um homem de 45 anos, usava o dinheiro que ela recebia do INNS e deixava a própria mãe passar fome. O filho foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 29, pelos crimes de abandono, maus-tratos e exploração financeira.

A prisão, efetuada pela Polícia Civil de Goiás, foi feita por meio da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai). A mulher foi encaminhada para um abrigo temporário.

A polícia informou que a idosa passava fome. O dinheiro que ela tinha para se manter, proveniente do INSS, era tomado pelo seu filho, que usava para interesse próprio. O ambiente que ela vivia era insalubre, não tinha alimentos e nem os medicamentos necessários para sua saúde. Sua sobrevivência era garantida pelos seus vizinhos, que faziam doações.

Além de roubar o INSS, o filho usava o dinheiro do aluguel de um imóvel que ficava nos fundos do imóvel. A mulher vivia sem o mínimo de dignidade com a consciência do filho.

A prisão faz parte das diligências da Operação Vetus II, coordenada pela Deai em todo estado de Goiás.