Filho de Alok nasceu nesta sexta-feira

Bem vindo Ravi! 🌈👶🏻 O dia mais feliz e intenso de nossas vidas ❤️❤️❤️ Difícil explicar em palavras. Em breve compartilho mais com todos vocês. Ravi nasceu hoje pela manhã de parto normal humanizado depois de uma madrugada em claro com fortes contrações. Obrigado @ericamantelli e @domingosmantelli e toda a equipe. O que posso dizer agora é que o amor é tão grande que não cabe em mim! Pessoal, eu sempre me entreguei de corpo e alma pra vocês, mas hoje é dia de me doar de corpo e alma para minha esposa e meu filho! Por isso, não vou me apresentar nos shows de Mongaguá e Porto Seguro essa noite. Espero do fundo do meu coração que me compreendam. Vamos remarcar as novas datas ok? Prometo! Amo vocês! 🙏