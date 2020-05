Filha envenena mãe e irmãos no Pará

PUBLICIDADE 

Uma adolescente de 16 anos envenenou a própria família na região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu no último sábado (9).

A mãe da menina, Simone Leal Galúcio, definiu a filha como muito fria “Ela disse para a tia dela que não se arrepende, ela é uma pessoa muito fria”, lembra.

A jovem envenenou a mãe de 43 anos, três irmãos de 7, 10 e 12 anos e um primo de 2 anos após os familiares tomarem um suco.

A mãe conta que no fim da tarde de sábado sua filha preparou dois bolos e um suco para comemorar o dia das mães, que ocorreu no dia seguinte. A filha serviu os lanches depois do jantar.

Mesmo sem fome, a filha insistiu para que a mãe tomasse seu suco. “Ela me chamou e disse para tomar o suco. Nisso, eu abri a geladeira, peguei a jarra, coloquei no copo e tomei. Também dei aos outros meus filhos, e eles entraram para assistir televisão”, contou.

O marido de Simone então, após algum tempo, percebeu que uma das filhas estava desmaiada. Ele chamou a mãe e pediu pra que ela pegasse uma bermuda pra ele, que a levaria para o posto de saúde.

“Eu peguei a bermuda e nem cheguei a entregar a bermuda para ele. Eu desmaiei”, lembra.

Além das crianças a mãe também foi levada para o posto médico, onde vomitaram e apresentaram náuseas. Elas precisaram ser hidratadas com soro e foram transferidas para o Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo, no domingo, dia das mães.

“Estava tudo envenenado, a sorte é que não comemos os bolos. Eu como mãe me sinto muito triste. No dia das mães aconteceu isso. Eu não esperava ver meus filhos praticamente mortos pela própria irmã. Ela vai ter que pagar o que ela fez, eu não volto atrás”, disse Simone emocionada.

A fuga, motivação e entrega

A adolescente fugiu de casa logo após envenenar a família, mas horas depois entrou em contato com familiares para se entregar no posto policial.

Por ser menor de idade uma tia ficou responsável por encaminhá-la a 16ª Seccional de Polícia Civil.

De acordo com os pais a menina tentou envenenar a família porque não teve autorização para namorar um jovem de 17 anos.

A adolescente chegou nesta segunda-feira (11) em Santarém, onde foi levada à Seccional. Ela foi conduzida para a escuta especializada na Delegacia Especializada da Criança e Adolescente (Deaca).

Segundo o delegado do caso, Jair Castro, ela vai responder ato infracional análogo ao crime de envenenamento por substância alimentícia, com reclusão de até três anos.

“Estaremos fazendo todos os procedimentos, encaminhando para a perícia e solicitando os laudos para que possamos identificar os elementos desse ato infracional, e além disso buscar saber com quem ela adquiriu essa substância”, disse o delegado.