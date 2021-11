Filha engravida do próprio pai

O preso será encaminhado a penitenciária e está à disposição da justiça

Na manhã de terça-feira (9), a Polícia Civil do Piauí cumpriu um mandado de prisão contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido após a representação da polícia judiciária que demonstrou que o suspeito abusou sexualmente de sua filha de 14 (catorze) anos de idade.

As investigações apontam que a adolescente chegou a engravidar do próprio pai, tendo tomado remédios abortivos para não prosseguir com a gestação. O preso será encaminhado a penitenciária e está à disposição da justiça.